«Байер» — «Бавария»: Кейн открыл счёт на 52-й минуте
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Баварии». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
2-й тайм
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'
На 52-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче.
Первая встреча этих команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась разгромной победой команды из Мюнхена.
Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.
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