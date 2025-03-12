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Уэйн Руни назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом мира

Уэйн Руни назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом мира
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом в мире.

«Мо Салах, по моему мнению, является лучшим футболистом мира на данный момент. Он не всегда возвращается в защиту, но при таком уровне, как у него, на это можно закрыть глаза», – приводит слова Руни Daily Mail.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 22 результативными передачами. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ.

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