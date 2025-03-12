Диего Симеоне: очевидно, что Анчелотти намного лучше меня

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 марта. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 1:2.

– Что заставляет вас думать о возможности камбэка?

– Вера в своих футболистов, я доверяю этой команде. Полностью понимаю, что они чувствуют, и не сомневаюсь, что они будут стремиться остаться в Лиге чемпионов. Наша цель — сыграть в финале.

– Анчелотти говорит, что у вас с ним схожие идеи. Какие?

– Я провёл время в Италии, а он там родился. Причины более фундаментальные и кроются в опыте, который я там приобрёл. Отсюда и может быть что-то похожее. Но очевидно, что Анчелотти намного лучше меня, — приводит слова Симеоне AS.

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