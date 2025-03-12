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«Бавария» может побороться с «Реалом» за защитника «Манчестер Юнайтед» — TT

«Бавария» может побороться с «Реалом» за защитника «Манчестер Юнайтед» — TT
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«Бавария» проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб может приобрести португальского футболиста грядущим летом. Также за Дало следит мадридский «Реал». Подчёркивается, что «Бавария» и «Реал» отмечают стабильность и адаптивность защитника «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Дало принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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