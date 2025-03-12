«Ахмат» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба грозненского «Ахмата» в соцсетях опубликовала поздравление в честь 20-летия «Чемпионата». 11 марта 2005 года наш сайт начал свою работу.

«ФК «Ахмат» поздравляет с 20-летним юбилеем одно из ведущих спортивных СМИ страны — «Чемпионат».

Друзья, желаем вам множество интересных материалов, дальнейшего процветания и успехов!» — сказано в обращении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.