«Байер» — «Бавария»: Дэвис удвоил преимущество гостей на 71-й минуте

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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Баварии». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис удвоил преимущество своей команды, с лёта с 11-метровой отметки пробив в самый угол ворот Градецки.

Первая встреча этих команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась разгромной победой команды из Мюнхена.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.