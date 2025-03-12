«Интер» победил «Фейеноорд» в матче с двумя пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Интер» и нидерландский «Фейеноорд». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. «Интер» выиграл матч со счётом 2:1. По итогам двух встреч «нерадзурри» одержали победу со счётом 4:1 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На восьмой минуте форвард хозяев Маркус Тюрам открыл счёт в матче с передачи Карлоса Аугусто. На 42-й минуте Якуб Модер реализовал 11-метровый и сравнял счёт во встрече. На 51-й минуте удачно пробил пенальти Хакан Чалханоглу и вывел «Интер» вперёд.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.