«Бавария» обыграла «Байер» с общим счётом 5:0 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Бавария» выиграла встречу со счётом 2:0. По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы одержали победу со счётом 5:0 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.