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Байер — Бавария, результат матча 11 марта 2025, счёт 0:2, Лига чемпионов 2024-2025

«Бавария» обыграла «Байер» с общим счётом 5:0 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Бавария» выиграла встречу со счётом 2:0. По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы одержали победу со счётом 5:0 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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