Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 определилась первая пара плей-офф четвертьфинала главного еврокубкового турнира.

В восьмёрку сильнейших вошли миланский «Интер», обыгравший по сумме двух встреч нидерландский «Фейеноорд» (4:1), а также мюнхенская «Бавария», оказавшаяся сильнее леверкузенского «Байера» (5:0). Таким образом, «Интер» и «Бавария» стали первой известной парой четвертьфиналистов.

Первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Интер» — «Бавария».

Первый матч между командами пройдёт в Мюнхене 8 апреля. Ответная игра состоится в Милане 15 апреля.

Необычные названия футбольных клубов: