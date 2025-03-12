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Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/2025

Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов
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По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 определилась первая пара плей-офф четвертьфинала главного еврокубкового турнира.

В восьмёрку сильнейших вошли миланский «Интер», обыгравший по сумме двух встреч нидерландский «Фейеноорд» (4:1), а также мюнхенская «Бавария», оказавшаяся сильнее леверкузенского «Байера» (5:0). Таким образом, «Интер» и «Бавария» стали первой известной парой четвертьфиналистов.

Первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • «Интер» — «Бавария».

Первый матч между командами пройдёт в Мюнхене 8 апреля. Ответная игра состоится в Милане 15 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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