Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов
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По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 определилась первая пара плей-офф четвертьфинала главного еврокубкового турнира.
В восьмёрку сильнейших вошли миланский «Интер», обыгравший по сумме двух встреч нидерландский «Фейеноорд» (4:1), а также мюнхенская «Бавария», оказавшаяся сильнее леверкузенского «Байера» (5:0). Таким образом, «Интер» и «Бавария» стали первой известной парой четвертьфиналистов.
Первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов:
- «Интер» — «Бавария».
Первый матч между командами пройдёт в Мюнхене 8 апреля. Ответная игра состоится в Милане 15 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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