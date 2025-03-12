«ПСЖ» в гостях обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Победу «ПСЖ» в основное время принёс французский нападающий Усман Дембеле, забивший на 12-й минуте. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «ПСЖ», реализовав все четыре попытки. Победный пенальти – в активе вингера парижан Дезире Дуэ. У мерсисайдцев не смогли забить с пенальти форвард Дарвин Нуньес и хавбек Кёртис Джонс.

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

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