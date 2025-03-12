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Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Ливерпуль» — «ПСЖ»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было, в связи с чем команды отправились исполнять послематчевую серию пенальти.

Напомним, первая встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

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