«Ливерпуль» — «ПСЖ»: дополнительное время завершилось, будет проведена серия пенальти

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. Основное время так и завершилось со счётом 1:0. В дополнительное время голов забито не было, в связи с чем команды отправились исполнять послематчевую серию пенальти.

Напомним, первая встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Рекорды «Ливерпуля»: