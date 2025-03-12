Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов

Определились четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился первый игровой день ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. По его итогу четыре команды пробились в четвертьфинал турнира.

В следующую стадию вышли каталонская «Барселона», миланский «Интер», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Материалы по теме
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ! Доннарумма затащил в серии пенальти. LIVE
«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ! Доннарумма затащил в серии пенальти. LIVE

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android