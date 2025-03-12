Определились четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов

Завершился первый игровой день ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. По его итогу четыре команды пробились в четвертьфинал турнира.

В следующую стадию вышли каталонская «Барселона», миланский «Интер», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Победители футбольных турниров 2024 года: