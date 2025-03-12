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«ПСЖ» стал второй за 40 лет французской командой, выигравшей серию пенальти в ЛЧ

«ПСЖ» стал второй за 40 лет французской командой, выигравшей серию пенальти в ЛЧ
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Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Ливерпуль» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 со счётом 1:0 (4:1 пен.). Таким образом, парижане стали лишь вторым клубом за 40 лет, который выигрывал серию пенальти в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

По информации источника, в последний раз подобное происходило в сезоне-1984/1985, тогда «Бордо» обыграл «ФК Днепр». Матч, проходивший марте 1985 года, завершился победой «жирондинцев» — 1:1 (5:3 пен.). С тех пор французские клубы пережили четыре последовательные неудачи в сериях, включая квалификационные раунды.

Напомним, в первой игре мерсисайдцы победили «ПСЖ» на выезде со счётом 1:0. Теперь в 1/4 финала французский клуб встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге», где после первой игры счёт 3-1.

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