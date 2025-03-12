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Завершился первый игровой день ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта:

«Барселона» — «Бенфика» — 3:1 (4:1 по сумме двух матчей);

«Байер» — «Бавария» — 0:2 (0:5);

«Интер» — «Фейеноорд» — 2:1 (4:1);

«Ливерпуль» — «ПСЖ» — 0:1 (1:1, 1:4 пен.).

Напомним, финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.