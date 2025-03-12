Кейн повторил достижение Бекхэма, покорявшееся лишь им двоим из англичан в истории ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился голом и результативной передачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Байером» (2:0). Таким образом, форвард повторил достижение звёздного экс-полузащитника Дэвида Бекхэма в главном еврокубковом турнире, которое покорялось лишь им двоим среди англичан. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Кейн стал вторым англичанином после Бекхэма, сумевшим набрать 50 очков по системе «гол+пас» за карьеру в Лиге чемпионов. В активе Кейна сейчас 39 голов и 11 результативных передач. Всего же по результативным действиям среди англичан форвард «Баварии» уступает только экс-полузащитнику «Реала» и «Манчестер Юнайтед» (52).

В текущем сезоне Кейн принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов

Сколько зарабатывают футболисты: