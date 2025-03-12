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Кейн повторил достижение Бекхэма, покорявшееся лишь им двоим из англичан в истории ЛЧ

Кейн повторил достижение Бекхэма, покорявшееся лишь им двоим из англичан в истории ЛЧ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился голом и результативной передачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Байером» (2:0). Таким образом, форвард повторил достижение звёздного экс-полузащитника Дэвида Бекхэма в главном еврокубковом турнире, которое покорялось лишь им двоим среди англичан. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

По информации источника, Кейн стал вторым англичанином после Бекхэма, сумевшим набрать 50 очков по системе «гол+пас» за карьеру в Лиге чемпионов. В активе Кейна сейчас 39 голов и 11 результативных передач. Всего же по результативным действиям среди англичан форвард «Баварии» уступает только экс-полузащитнику «Реала» и «Манчестер Юнайтед» (52).

В текущем сезоне Кейн принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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