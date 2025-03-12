Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы парижан в 1/8 финала Лиги чпемпионов с «Ливерпулем». Подопечные Луиса Энрике по сумме двух матчей обыграли английский клуб и пробились в четвертьфинал еврокубка.

«Ну что, всех с победой!» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Отметим, что оба матча с «Ливерпулем» российский голкипер провёл на скамейке запасных, а ворота парижан защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, отразивший два удара мерсисайдцев с одиннадцатиметровой отметки в послематчевой серии ответной встречи.

В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: