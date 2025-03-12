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Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем»

Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем»
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы парижан в 1/8 финала Лиги чпемпионов с «Ливерпулем». Подопечные Луиса Энрике по сумме двух матчей обыграли английский клуб и пробились в четвертьфинал еврокубка.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Ну что, всех с победой!» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Отметим, что оба матча с «Ливерпулем» российский голкипер провёл на скамейке запасных, а ворота парижан защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, отразивший два удара мерсисайдцев с одиннадцатиметровой отметки в послематчевой серии ответной встречи.

В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

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