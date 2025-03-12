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Генич отреагировал на сейвы Доннаруммы в серии пенальти матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

Генич отреагировал на сейвы Доннаруммы в серии пенальти матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал игру голкипера французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с английским «Ливерпулем» на «Энфилде» (1:0, 4:1 пен.) в своём телеграм-канале.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Блин, Доннарумма просто БИЗОН!!! На таааааакой спокухе всё потащил (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Генич.

Так, «ПСЖ» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. В следующем раунде подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге», где первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

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