Генич отреагировал на сейвы Доннаруммы в серии пенальти матча «ПСЖ» с «Ливерпулем» в ЛЧ

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал игру голкипера французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с английским «Ливерпулем» на «Энфилде» (1:0, 4:1 пен.) в своём телеграм-канале.

«Блин, Доннарумма просто БИЗОН!!! На таааааакой спокухе всё потащил (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Генич.

Так, «ПСЖ» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. В следующем раунде подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге», где первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

Материалы по теме «ПСЖ» стал второй за 40 лет французской командой, выигравшей серию пенальти в ЛЧ

Рекорды «Ливерпуля»: