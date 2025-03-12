Гарри Кейн установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, отметившийся голом и результативной передачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Байером» (2:0), установил бомбардирское достижение для англичан в главном еврокубковом турнире, ранее не покорявшееся никому в истории страны. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным источника, Кейн стал первым английским игроком в истории, забившим 10 голов в рамках одного розыгрыша Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах. За это время англичанин отметился 32 голами и 11 ассистами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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