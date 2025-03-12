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Гарри Кейн установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён

Гарри Кейн установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён
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Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, отметившийся голом и результативной передачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Байером» (2:0), установил бомбардирское достижение для англичан в главном еврокубковом турнире, ранее не покорявшееся никому в истории страны. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

По данным источника, Кейн стал первым английским игроком в истории, забившим 10 голов в рамках одного розыгрыша Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах. За это время англичанин отметился 32 голами и 11 ассистами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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