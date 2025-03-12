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Арне Слот отреагировал на вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Арне Слот отреагировал на вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Невероятная игра, особенно, по сравнению с прошлой неделей. Первые 20-25 минут мы были на их половине, создавали момент за моментом, и внезапно мы проиграли со счтом 0:1. Возможно, всё было почти наоборот, может быть, нам не повезло, потому что разрыв был минимальным сегодня вечером.

После 90 минут мы чувствовали, что заслуживали большего, чем поражение. Я ждал, что мы забьём. Мы провели идеальную игру, за исключением забитых голов, то же самое было и с «ПСЖ» на прошлой неделе, когда они провели идеальную игру и не забили, и это случилось с нами сегодня», — приводит слова Слота BBC.

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. В ответном же матче сильнее оказались парижане с таким же счётом. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, в которой команда испанского наставника Луиса Энрике обыграла мерсисайдцев.

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