Мохамед Салах заплакал после вылета «Ливерпуля» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах эмоционально отреагировал на поражение своей команды в серии послематчевых пенальти в домашнем матче с французским «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу парижан. В серии 11-метровых точнее были также французы — 4:1.

Вингер мерсисайдцев заплакал после поражения завершения послематчевых ударов. Сам египтянин свой удар с точки реализовал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, по итогам двух матчей Салах не отличился результативными действиями, а «Ливерпуль» потерпел поражение, не сумев выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов текущего розыгрыша. Теперь команда Слота принимает участие лишь в АПЛ, где является лидером турнира с большим отрывом, а также в Кубке английской лиги. Там «красные» дошли до финала.

В текущем сезоне Салах принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 22 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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