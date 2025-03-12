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Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал победу в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал победу в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после победы в гостевом матче с «Ливерпулем» со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Я очень доволен. Мы показали, что являемся настоящей командой. Сегодня, с нашими болельщиками, это была отличная игра, и мы гордимся этой великой командой. Это только начало! Наша ментальность заключается в том, чтобы становиться лучше. Это была очень сложная игра, потому что «Ливерпуль» — очень сильная команда… Это был матч для всех наших болельщиков», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Теперь в 1/4 финала главного еврокубкового турнира парижане встретятся с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась победой англичан — 3:1.

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