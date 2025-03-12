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Луис Энрике назвал три фактора победы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ

Луис Энрике назвал три фактора победы «ПСЖ» в противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике объяснил победу своей команды в ответном матче в гостях с «Ливерпулем» со счётом 1:0 (4:1 пен.) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Было трудно сохранять мяч. Но благодаря менталитету, характеру и, особенно, Доннарумме, мы смогли одержать победу. Мы должны думать о восстановлении сил и о том, как отпраздновать. Мы показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона или атмосферы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Отметим, благодаря победе по итогам двухматчевого противостояния 1:1 (4:1 пен.) французский клуб вышел в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.

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