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Ламин Ямаль назвал свой лучший гол за «Барселону»

Ламин Ямаль назвал свой лучший гол за «Барселону»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал гол лиссабонской «Бенфике» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лучшим своим мячом за каталонский клуб.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

«На мой взгляд, это мой лучший гол за «Барселону». Я рад, что помог команде пройти дальше, ведь это самое главное. Теперь посмотрим, кто будет нашим следующим соперником», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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