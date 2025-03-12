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Видеообзор уверенной сухой победы «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Байером»

Мюнхенская «Бавария» уверенно победила леверкузенский «Байер» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия).

Голами в составе победителей отметились английский форвард Гарри Кейн (1+1) и канадский защитник Альфонсо Дэвис. В активе немецкого универсального полузащитника Йозуа Киммиха голевая передача в этой встрече.

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Напомним, первая игра завершилась победой мюнхенцев (3:0). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния со счётом 5-0 победу одержала «Бавария», вышедшая в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.

В следующем раунде подопечные Венсана Компани встретятся с лидером Серии А — миланским «Интером». Первый матч пройдёт в Мюнхене.

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