Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор уверенной сухой победы «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Байером»

Видеообзор уверенной сухой победы «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Байером»
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» уверенно победила леверкузенский «Байер» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

Голами в составе победителей отметились английский форвард Гарри Кейн (1+1) и канадский защитник Альфонсо Дэвис. В активе немецкого универсального полузащитника Йозуа Киммиха голевая передача в этой встрече.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, первая игра завершилась победой мюнхенцев (3:0). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния со счётом 5-0 победу одержала «Бавария», вышедшая в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.

В следующем раунде подопечные Венсана Компани встретятся с лидером Серии А — миланским «Интером». Первый матч пройдёт в Мюнхене.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гарри Кейн установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android