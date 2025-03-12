Александр Кержаков объяснил уход из «Кайрата»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Пари НН» и «Томи» Александр Кержаков поделился мыслями об уходе с поста главного тренера «Кайрата».

— Почему ушёл из «Кайрата»?

— Не хочу вдаваться в подробности. Просто есть вещи, которые ажны для меня. Уважение должно быть. Уважение от всех ко всем. Мы же все люди в первую очередь. Нет такого, что я начальник и не уважаю своих подчинённых. Есть внутренние вещи, которые могут обсуждаться между тренером и президентом. А есть вещи командные, которые, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, я не смогу вытерпеть. Были вещи, которые обсуждались между мной и руководством, где наедине можно говорить обо всём в разных интонациях. Есть вещи и ситуации, когда такого не должно быть. Команда и раздевалка — это место, где нужно выяснять отношения между тренером, руководством и футболистами. На мой взгляд, руководитель не должен заходить в раздевалку и выяснять отношения с тренерским штабом, футболистами, медицинским персоналом. Если хочется, то вызови к себе лично кого-то, спрашивай, увольняй.