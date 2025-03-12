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Рафинья установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён

Рафинья установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён
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Нападающий «Барселоны» Рафинья, оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Бенфикой» (3:1), побил национальный рекорд по количеству голов за сезон в этом турнире среди бразильских футболистов. Об этом сообщает Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

На сегодняшний день 28-летний вингер имеет в своём активе 11 забитых мячей. Ранее ни один бразилец в истории главного еврокубкового турнира не забивал более 10 голов. Так, у Кака (2006/2007), Ривалдо (1999/2000), Жардела (1999/2000), Роберто Фирмино (2017/2018) и Неймара (2014/2015) было по 10 забитых мячей в рамках одного розыгрыша.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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