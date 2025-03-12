«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, Мирра Андреева разгромила Рыбакину. Главное к утру

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Ливерпуль» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 и вышел в четвертьфинал турнира, 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева разгромила седьмую в мировом рейтинге, казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярки НХЛ с «Анахайм Дакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».