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12 марта главные новости спорта, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, результаты Лиги чемпионов, теннис, Мирра Андреева, Александр Овечкин

«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, Мирра Андреева разгромила Рыбакину. Главное к утру
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Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Ливерпуль» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 и вышел в четвертьфинал турнира, 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева разгромила седьмую в мировом рейтинге, казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярки НХЛ с «Анахайм Дакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» в гостях обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  2. Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Рыбакиной три гейма.
  3. Ассистентский хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче с 11 голами.
  4. «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.
  5. Лидер НБА «Кливленд» продлил сумасшедшую победную серию, переиграв «Бруклин».
  6. Определились четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов.
  7. Гарри Кейн установил национальный бомбардирский рекорд Лиги чемпионов всех времён.
  8. Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Каролину Мухову.
  9. СКА обыграл минское «Динамо» и прервал девятиматчевую победную серию белорусского клуба.
  10. «Барселона» обыграла «Бенфику» благодаря дублю Рафиньи и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  11. Панарин установил уникальное достижение для недрафтованных игроков НХЛ в XXI веке.
  12. Стала известна первая пара 1/4 финала Лиги чемпионов.
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