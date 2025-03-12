«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из ЛЧ, Мирра Андреева разгромила Рыбакину. Главное к утру
Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Ливерпуль» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 и вышел в четвертьфинал турнира, 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева разгромила седьмую в мировом рейтинге, казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярки НХЛ с «Анахайм Дакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» в гостях обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Рыбакиной три гейма.
- Ассистентский хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче с 11 голами.
- «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.
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- Определились четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов.
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