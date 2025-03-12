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Джон Кордоба оценил свою личную ответственность за вылет «Краснодара» из Кубка России

Джон Кордоба оценил свою личную ответственность за вылет «Краснодара» из Кубка России
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам домашнего матча второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили со счётом 1:2, что привело к их вылету из турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Уровень моей ответственности за всё, что произошло в матче, очень высок. И за поражение тоже. Я принимаю ответственность на себя, но я также забил гол. Я буду упорно работать и забивать голы, пока не устану от этого», — сказал Кордоба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий Джон Кордоба в матче с «Ахматом» не реализовал пенальти при счёте 0:0, забил головой единственный гол чёрно-зелёных и стал виновником решающего пенальти гостей при счёте 1:1, сыграв рукой в собственной штрафной.

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