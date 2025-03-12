Джон Кордоба оценил свою личную ответственность за вылет «Краснодара» из Кубка России

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам домашнего матча второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили со счётом 1:2, что привело к их вылету из турнира.

«Уровень моей ответственности за всё, что произошло в матче, очень высок. И за поражение тоже. Я принимаю ответственность на себя, но я также забил гол. Я буду упорно работать и забивать голы, пока не устану от этого», — сказал Кордоба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий Джон Кордоба в матче с «Ахматом» не реализовал пенальти при счёте 0:0, забил головой единственный гол чёрно-зелёных и стал виновником решающего пенальти гостей при счёте 1:1, сыграв рукой в собственной штрафной.

Видео: Медведев и Хашиг гуляют перед матчем «Краснодар» — «Зенит»