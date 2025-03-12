Расписание дня Кубка России на 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоятся первые матчи 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 12 марта (время — московское):

16:00. «Урал» — «Рубин»;

16:00. «Акрон» — «Спартак»;

18:15. «Ростов» — «Зенит»;

20:30. ЦСКА— «Динамо» Москва;

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.