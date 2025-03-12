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«Ростов» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Ростов» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Ростов-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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