ЦСКА — «Динамо» Москва: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Левников. Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.