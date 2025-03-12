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Жеребьёвка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России: во сколько начало, где смотреть

Жеребьёвка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 12 марта, состоится жеребьёвка первого этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов), а также определятся возможные пары второго этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов). Фонбет Кубка России по футболу сезона-2024/2025. Церемония начнётся по окончании матча ЦСКА – «Динамо», который начинается в 20:30 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

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