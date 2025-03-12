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ЛОСК Лилль — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 12 марта

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 12 марта
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Сегодня, 12 марта, состоятся заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано четыре встречи. В центральном противостоянии встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал».

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала, расписание матчей:

20:45 мск. «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд;
23:00 мск. «Астон Вилла» — «Брюгге»;
23:00 мск. «Атлетико» — «Реал»
23:00 мск. «Арсенал» — ПСВ.

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов проходили 4 и 5 марта. Даты ответных игр — 11 и 12 марта. По их итогам будет определён полный список четвертьфиналистов ЛЧ. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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