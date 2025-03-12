«Четвертьфинал, мы идём!» Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Байером» в ЛЧ
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Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским «Байером» (2:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52' 0:2 Дэвис – 71'
«Великолепная игра всех ребят. Вдали от дома в ответном матче лучше не бывает. Четвертьфинал, мы идём!» — написал Кейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, первая игра завершилась победой мюнхенцев (3:0). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния со счётом 5:0 победу одержала «Бавария», вышедшая в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.
В следующем раунде подопечные Венсана Компани встретятся с лидером Серии А — миланским «Интером». Первый матч пройдёт в Мюнхене.
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