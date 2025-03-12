Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Четвертьфинал, мы идём!» Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Байером» в ЛЧ

«Четвертьфинал, мы идём!» Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Байером» в ЛЧ
Комментарии

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским «Байером» (2:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

«Великолепная игра всех ребят. Вдали от дома в ответном матче лучше не бывает. Четвертьфинал, мы идём!» — написал Кейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первая игра завершилась победой мюнхенцев (3:0). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния со счётом 5:0 победу одержала «Бавария», вышедшая в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.

В следующем раунде подопечные Венсана Компани встретятся с лидером Серии А — миланским «Интером». Первый матч пройдёт в Мюнхене.

Материалы по теме
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android