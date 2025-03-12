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Игрок «Челси» Педру Нету назвал имя самого быстрого футболиста команды

Игрок «Челси» Педру Нету назвал имя самого быстрого футболиста команды
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Португальский нападающий лондонского «Челси» Педру Нету рассказал, кто является самым быстрым футболистом в нынешнем составе английской команды.

«Я бы сказал, что надо выбирать между мной и Николасом Джексоном. Я бы выбрал себя. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на себя», — приводит слова Нету Chelsea News.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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