Президент «ПСЖ» отреагировал на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

«Это один из лучших, если не лучший вечер Лиги чемпионов в истории клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи CBS Sports в социальной сети X.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоялся накануне. Команды играли на стадионе «Энфилд». Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.