Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» отреагировал на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» отреагировал на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Это один из лучших, если не лучший вечер Лиги чемпионов в истории клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи CBS Sports в социальной сети X.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоялся накануне. Команды играли на стадионе «Энфилд». Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.

Материалы по теме
Три топ-клуба, помимо «ПСЖ», уже в четвертьфинале ЛЧ! Яркий вечер турнира. Видео
Три топ-клуба, помимо «ПСЖ», уже в четвертьфинале ЛЧ! Яркий вечер турнира. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android