«Этот матч мог бы стать финалом». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — об игре с «Ливерпулем» в ЛЧ

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

«Было очень сложно наблюдать с боковой линии (бразилец был заменён на 90+2-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Это показывает ценность команды. Мы провели отличную игру, мы заслужили квалификацию в обоих матчах, тут нет никаких сомнений. В футболе не всегда отдают должное. Сегодня я счастлив, что мы прошли дальше, потому что мы действительно заслужили это. Мне нравится 11 марта, это «Челси», здесь, в Англии, это Дортмунд, пять лет назад… Это особенный день для нас, мы победили здесь с очень молодой командой, одной из самых молодых в Лиге чемпионов.

Все, весь персонал, проделали отличную работу. Я очень счастлив. Нет предела тому, что мы можем сделать, но нам нужно продолжать совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. Этот матч мог бы стать финалом, но это 1/8, и нам предстоит ещё много работы», — приводит слова Маркиньоса L`Equipe.

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.