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Валерий Овчинников: сколько десятков лет нужно пахать, чтобы побить рекорд Дзюбы?

Валерий Овчинников: сколько десятков лет нужно пахать, чтобы побить рекорд Дзюбы?
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Российский тренер Валерий Овчинников отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Мы же отмечаем все события в российском футболе: любое движение вперёд и любое занятое место. В случае с рекордом Дзюбы — то же самое. Не могу сказать, что это огромное событие для российского футбола, но для определённого круга людей — это событие.

Дзюба хотел побить этот рекорд и побил. Ему надо отдать должное, потому что ему 36 лет и он целеустремлённый боец. Мало кто ожидал, что он добьётся этого. Боюсь, что рекорд Дзюбы будет побит не скоро. Взять условного Тюкавина — сколько у него забито мячей? 48. У Дзюбы — 234. Как это сопоставить? Сколько десятков лет нужно пахать?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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