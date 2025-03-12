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Владимир Гранат: «Акрон» — соперник, в матче с которым «Спартаку» нужно проводить ротацию

Владимир Гранат: «Акрон» — соперник, в матче с которым «Спартаку» нужно проводить ротацию
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Акроном».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«100% Станкович сделает ротацию состава в матче с «Акроном». По имени и вывеске — это тот соперник, в матче с которым нужно проводить ротацию. У «Спартака» неплохая обойма футболистов. Думаю, возможный вылет красно-белых из Кубка России от «Акрона» будет сенсацией», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра состоится сегодня, 12 марта, и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.

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