Владимир Гранат: «Акрон» — соперник, в матче с которым «Спартаку» нужно проводить ротацию

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Акроном».

«100% Станкович сделает ротацию состава в матче с «Акроном». По имени и вывеске — это тот соперник, в матче с которым нужно проводить ротацию. У «Спартака» неплохая обойма футболистов. Думаю, возможный вылет красно-белых из Кубка России от «Акрона» будет сенсацией», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра состоится сегодня, 12 марта, и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.