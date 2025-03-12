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Юрий Сёмин: «ПСЖ» уже может выиграть Лигу чемпионов

Юрий Сёмин: «ПСЖ» уже может выиграть Лигу чемпионов
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Это был выдающийся матч. Думаю, один из лучших матчей в нынешней Лиге чемпионов. Надо отметить «ПСЖ», который явно изменился по сравнению с прошлыми годами. Ушёл Мбаппе — появилась сплочённость и улучшилась игра команды без мяча. «ПСЖ» уже может выиграть Лигу чемпионов.

У парижан три великолепных атакующих игрока — Дембеле, Хвича и Баркола. Это три игрока высочайшего уровня, импровизаторы. «ПСЖ» стал лучше играть в обороне. «Ливерпуль» в этот период не в лучших кондициях. Обычно они в конце игры дожимали соперников, но на этот раз не удалось. Мне матч очень сильно понравился.

Хвича здорово играет, выдаёт такие пасы! По ударам пока немного не везёт, но он очень полезен для команды. Есть баланс индивидуальных действий и на команду. Хвича стал лучше играть в пас, чем в «Наполи». Конечно, здорово сыграл Доннарумма. Получилось так, что в первой игре выручал Алисон, а в ответной — Доннарумма. Но вратарь и должен выручать в таких матчах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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