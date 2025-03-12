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Антон Зиньковский: в «Крыльях» за два с половиной года особо ничего не изменилось

Антон Зиньковский: в «Крыльях» за два с половиной года особо ничего не изменилось
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский охарактеризовал ситуацию в клубе. Он перебрался в стан самарцев на правах аренды из московского «Спартака» в феврале 2025 года. Также он выступал за «Крылья» ещё до переезда в Москву.

«Игорь Витальевич приобрёл некий опыт в любом случае. Прошло два с половиной года — всё меняется. Игоря Витальевича и всех остальных давно знаю. Нескольких людей знаю десятками лет, как Осинькина, Солдатенкова и других ребят. В Самаре особо ничего не изменилось. Поменялись только футболисты. Все ребята хорошие. Будем стараться играть в футбол и зарабатывать очки», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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