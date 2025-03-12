Владимир Гранат считает, что в матче ЦСКА — «Динамо» не будет яркой игры

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится 12 марта и начнётся в 20:30 мск.

«Возможно, в матче ЦСКА — «Динамо» всё решит чья-то нелепая ошибка, как в игре «Рубин» — «Спартак». Это может изменить исход матча. Но если всё будет стабильно, не думаю, что игра будет яркой, ведь это первый матч. Тяжело сказать, уменьшает ли потеря Тюкавина шансы «Динамо» на проход дальше. Но команда провела достаточно качественный матч в атаке в игре с тяжёлым соперником, как «Динамо» Махачкала», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.