Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат считает, что в матче ЦСКА — «Динамо» не будет яркой игры

Владимир Гранат считает, что в матче ЦСКА — «Динамо» не будет яркой игры
Комментарии

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра состоится 12 марта и начнётся в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, в матче ЦСКА — «Динамо» всё решит чья-то нелепая ошибка, как в игре «Рубин» — «Спартак». Это может изменить исход матча. Но если всё будет стабильно, не думаю, что игра будет яркой, ведь это первый матч. Тяжело сказать, уменьшает ли потеря Тюкавина шансы «Динамо» на проход дальше. Но команда провела достаточно качественный матч в атаке в игре с тяжёлым соперником, как «Динамо» Махачкала», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экспресс на Кубок России: ЦСКА и Николич настроены серьёзно
Экспресс на Кубок России: ЦСКА и Николич настроены серьёзно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android