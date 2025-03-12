Илья Рожков: не согласен, что «Рубин» ни за что не борется — у нас нет равнодушных

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков высказался о готовности команды бороться за высшие места в таблице Российской Премьер-Лиги.

— Не согласен, что «Рубин» ни за что не борется. Да, у нас не было трансферов, но у нас команда, которая играет за счёт характера — равнодушных у нас нет. Мы готовы бороться за каждый мяч! Именно это делает нас сильнее и мы двигаемся вперёд. Видите, мы выиграли у «Спартака». Эта команда борется за первое место. Считаю, мы готовы бороться за высшие места.

— Сколько должно пройти времени, чтобы команда боролась за тройку?

— Не скажу, что не в этом сезоне — концовка всё покажет», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах.