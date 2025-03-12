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Тьери Анри назвал своего фаворита на победу в «Золотом мяче»

Тьери Анри назвал своего фаворита на победу в «Золотом мяче»
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри высказался о шансах бразильского нападающего каталонцев Рафиньи на победу в номинации на «Золотой мяч».

«Рафинья сейчас для меня впереди всех. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах — большой кандидат, Кейн — кандидат, Дембеле — возможно… Если вы хорошо выступите в Лиге чемпионов, а также выиграете свою лигу, то, очевидно, у вас есть шанс. Но Рафинья сейчас находится в своей лучшей форме, у него много голов и всего один пенальти. Я не говорю, что Кейн или Салах, который проводит сезон в Премьер-лиге, которого мы больше не увидим, не бьют пенальти, но если игрок забивает столько же голов, сколько и остальные, но без пенальти…

Нам нужно говорить о нём немного больше. Что делает Рафинья, кроме защиты в прессинге… Потому что когда ты полноценный нападающий, ты также должен уметь прессинговать, защищаться, помогать защитникам и хорошо прессинговать. Есть много вещей, которые ты должен делать, и Рафинья делает всё это», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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