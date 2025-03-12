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Глава «Зенита» Медведев поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Глава «Зенита» Медведев поздравил «Чемпионат» с 20-летием
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поздравил «Чемпионат» с днём рождения. Вчера, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«От имени ФК «Зенит» и от себя лично искренне поздравляю руководство и редакцию «Чемпионата» с юбилеем! За 20 лет портал прошёл огромный путь — от небольшого издания до одного из крупнейших спортивных медиапорталов России, стабильно увеличивая свою аудиторию и совершенствуя качество контента. Это огромная заслуга всех тех, кто стоял у истоков создания «Чемпионата», и тех, кто по сей день делает всё, чтобы сохранить лидерские позиции портала в медиапространстве.

Интересные репортажи и авторские материалы, эксклюзивные интервью и серьёзная аналитика
— это то, за что изо дня в день многомиллионная аудитория издания возвращается на сайт Чемпионат.com вновь и вновь.

Желаю коллективу «Чемпионата» непрерывного развития, ярких спортивных событий, справедливых оценок и сил для достижения новых вершин!» — написал Медведев в письме.

Напомним, изначально «Чемпионат» освещал исключительно футбол. К чемпионату мира по хоккею 2007 года был запущен хоккейный раздел, осенью того же года появился раздел про мини-футбол, далее были запущены разделы про теннис и баскетбол. К осени же 2008 года «Чемпионат» освещал основные события во всех видах спорта.

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