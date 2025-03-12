«ПСЖ» набрал 2,56 xG в матче с «Ливерпулем» — больше любой другой команды на «Энфилде»

Французский «ПСЖ» набрал 2,56 xG (ожидаемые голы. — Прим. «Чемпионата») в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Это больше, чем у любой другой команды, которая в этом сезоне играла на домашней арене «красных».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоялся накануне. Команды играли на стадионе «Энфилд». Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.