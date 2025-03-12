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Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче Кубка России
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Первой задачей было выиграть матч. Вторая задача — дать возможность сыграть футболистам, которые давно не играли. У них должна быть игровая практика. У нас, к сожалению, впереди не борьба за первое место, как у «Краснодара», а за другие места. Они очень важны для клуба, можно сказать, судьбоносны. Также была задача понять, кто из футболистов «who is who», кто есть кто. То есть кто готов в ближайшее время выходить на поле и помогать решать задачи.

В первом тайме поначалу сказывалось то, что состав не сбитый, скорее лоскутный. Взаимодействия разные, состояния разные. Харин, например, давно не играл. Оба вратаря играли удачно и выручали. В моменте с пенальти Ульянов сыграл удачно.

Во втором тайме был период, когда свисток рефери молчал при нарушениях со стороны соперника. А в нашу сторону назначался стандарт за стандартом, и соперник стал давить. Вовремя на замену вышли наши лидеры, Бериша и Богосавац, которые не играли семь месяцев. Удачнее выхода на замену после такой паузы, наверное, не было. В истории футбола, может быть, и было такое, но я такое не помню, чтобы не играть семь месяцев, выйти и забить два гола.

Понравилось у ребят огромное желание выиграть. Да, было тяжело. Но когда у тебя есть желание — наверное, и удача к тебе поворачивается», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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