Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Первой задачей было выиграть матч. Вторая задача — дать возможность сыграть футболистам, которые давно не играли. У них должна быть игровая практика. У нас, к сожалению, впереди не борьба за первое место, как у «Краснодара», а за другие места. Они очень важны для клуба, можно сказать, судьбоносны. Также была задача понять, кто из футболистов «who is who», кто есть кто. То есть кто готов в ближайшее время выходить на поле и помогать решать задачи.

В первом тайме поначалу сказывалось то, что состав не сбитый, скорее лоскутный. Взаимодействия разные, состояния разные. Харин, например, давно не играл. Оба вратаря играли удачно и выручали. В моменте с пенальти Ульянов сыграл удачно.

Во втором тайме был период, когда свисток рефери молчал при нарушениях со стороны соперника. А в нашу сторону назначался стандарт за стандартом, и соперник стал давить. Вовремя на замену вышли наши лидеры, Бериша и Богосавац, которые не играли семь месяцев. Удачнее выхода на замену после такой паузы, наверное, не было. В истории футбола, может быть, и было такое, но я такое не помню, чтобы не играть семь месяцев, выйти и забить два гола.

Понравилось у ребят огромное желание выиграть. Да, было тяжело. Но когда у тебя есть желание — наверное, и удача к тебе поворачивается», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.