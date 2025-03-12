Харгривз: если Кейн выиграет ЛЧ, то он сам себя включит в борьбу за «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Англии и «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о нападающем мюнхенского клуба Гарри Кейне.

«Гарри всегда был на таком уровне, но он, вероятно, устал от того, что не выигрывает трофеи. В прошлом сезоне ему очень не везло. В этом году он собирается выиграть один (Бундеслигу. — Прим. «Чемпионата»).

Но сможет ли он выиграть большой трофей? Сможет ли он выиграть Лигу чемпионов? Тогда он сам себя включит в борьбу за «Золотой мяч», — приводит слова Харгривза Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах. За это время англичанин отметился 32 голами и 11 ассистами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.