Павел Погребняк высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

«Результат меня не удивил. Ещё до начала матча говорил, что для меня будет игра на три результата. «ПСЖ» в полном порядке — доказал это ещё в первой игре. «Ливерпуль» имеет 15 очков отрыва в чемпионате, всё хорошо. Недавно был непростой матч с «Саутгемптоном», где пришлось отыгрываться. Всё было не так однозначно. Конечно, стоит отметить Доннарумму. Наверное, он провёл матч жизни и закрепил это всё в серии пенальти. Такие матчи непредсказуемы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.