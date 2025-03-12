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Павел Погребняк высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Павел Погребняк высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Результат меня не удивил. Ещё до начала матча говорил, что для меня будет игра на три результата. «ПСЖ» в полном порядке — доказал это ещё в первой игре. «Ливерпуль» имеет 15 очков отрыва в чемпионате, всё хорошо. Недавно был непростой матч с «Саутгемптоном», где пришлось отыгрываться. Всё было не так однозначно. Конечно, стоит отметить Доннарумму. Наверное, он провёл матч жизни и закрепил это всё в серии пенальти. Такие матчи непредсказуемы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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