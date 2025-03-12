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«Краснодар» поблагодарил болельщиков за поддержку после проигранного матча с «Ахматом»

«Краснодар» поблагодарил болельщиков за поддержку после проигранного матча с «Ахматом»
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Пресс-служба «Краснодара» поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Спасибо за поддержку и во время побед, и во время поражений, быки!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» состоялся 11 марта. Игра проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, грозненская команда вышла в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

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